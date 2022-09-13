Сегодня Кабмин утвердил проект бюджета на следующий год. Завтра документ собираются подать в Раду, но уже есть таблица с основными цифрами по доходам и расходам. Ключевые цифры главной сметы страны "Страна" публиковала.

Отметим еще несколько интересных моментов.



В доходной статье появился акциз на импортное топливо — 33,55 млрд. Сейчас акциза на бензин, дизель и сжиженный газ нет. Его только планируется вернуть отдельным законом. Но, как видно, хотя документ окончательно не принят и к нему подали множество поправок, в бюджете на следующий год акцизный сбор уже учли.



Сильно уменьшили ожидаемые дивиденды от Нацбанка — всего около 19,6 млрд гривен (в 2021 году было больше 24 млрд).



От приватизации, которую власти не так давно анонсировали, как очень широкую кампанию, ожидают получить 6 млрд гривен. Для сравнения, до войны за такие деньги хотели продать одно госпредприятие - "Центрэнерго", которое сейчас, к слову, находится на захваченной территории.



По расходам. Львиная часть расходных статей (половина всего бюджета) - на военный и силовой блоки, что понятно - в стране идет война.



Но есть много расходных статей, которые в военное время выглядят, как минимум, странно. К примеру, 10 млн на мероприятия по поддержке развития лидерства или почти 87 млн на регулирование в сфере азартных игр и лотерей. При этом на мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики заложили только немногим больше, чем на лотереи - 114,8 млн.



Предусмотрены субвенции местным властям на переселенцев - на этом ранее настаивала Ассоциация городов Украины.



К примеру, около 3,2 млрд - на компенсации по жилью для внутренне перемещенных лиц.



На финансирование Нацслужбы здоровья — около 143 млрд (из них на программы медгарантий — 142,7 млрд). На 2022 год было заложено больше — 157 млрд гривен.



По социальной сфере. На компенсацию дефицита Пенсионного фонда направят около 233 млрд. При этом в проекте бюджета нет строки с субсидиями. То ли обнародованный вариант (его опубликовал в своем Телеграм) нардеп Ярослав Железняк) неполный, то ли о компенсациях по ЖКХ правительство "забыло".



Зато не забыло про дороги.

На Государственное агентство автомобильных дорог запланировано около 78 млрд. На развитие сети и содержание дорог государственного значения — 23,2 млрд. Еще 13,6 млрд на дороги пойдет в качестве субвенции местным властям. Итого - около 115 млрд гривен. С учетом войны сумма выглядит очень большой.

Ранее мы также писали, что в проекте государственного бюджета, утвержденном сегодня, правительство прогнозирует среднегодовой курс 42 гривни за доллар.

Кроме того, мы публиковали главные цифры из проекта госбюджета-2023, утвержденного сегодня правительством.

В проекте госбюджета на 2023 год, принятого Кабинетом Министров, на сектор безопасности и обороны предусмотрены $29,8 миллиардов - это 50% бюджета.