С 23 по 27 сентября "референдумы" по присоединению к РФ захваченных территорий пройдут не только на этих территориях, но и в России.

"Избирательные участки" откроют во всех регионах РФ, а в крупных городах несколько. Например, в Москве в каждом округе. Также они будут работать в каждом крупном округе Московской области. Это же касается аннексированного Крыма. Много точек для "голосования" в Ростовской области.

Только за день до "референдума" стало известно, на основании какого документа можно проголосовать в РФ, куда выехали много жителей "ДНР" и "ЛНР".

Во-первых, это паспорт гражданина Украины с пропиской в Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областях. При этом паспорта Украины могут быть просроченными или неактуальными (вовремя ли человек вклеил фотографию или поменял фамилию по браку, сверять не будут). Это означает, что в России смогут проголосовать не только беженцы из "ЛДНР" и других регионов Украины (по данным ТАСС, с февраля более 4,2 млн граждан прибыли в РФ), но и условно 20 лет назад переехавшие из Донецка в Москву граждане, у которых есть просроченный украинский паспорт.

Во-вторых, также принимаются "паспорта" "ДНР" или "ЛНР".

К слову, списков избирателей в РФ нет, они будут составляться по ходу дела, в явочном порядке.

Ранее появилось фото бюллетеня для "референдума" в "ДНР".

Между тем страны G7 сделали заявление о "референдумах" на оккупированных территориях.