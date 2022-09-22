В "ЛНР" печатают бюллетени для "референдума" о присоединении к РФ, который там планируют провести с 23 по 27 сентября.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

На бюллетенях описано разъяснение относительно проведения "референдума". В конце указан вопрос: "Вы за вхождение "ЛНР" в состав РФ на правах субъекта РФ". Предлагается два ответа - "да" или "нет". Судя по видео, бюллетеней уже напечатали много.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После его выступления российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".