Во всех школах, колледжах и детсадах подконтрольной РФ части Запорожской области, где готовятся к проведению "референдума", объявлены каникулы с 22 по 27 сентября.

Назначенные РФ "власти" региона объясняют это решение мерами безопасности на время "референдума".

Кроме того, подобные решения были приняты в "ЛДНР" и Херсонской области.

Напомним, с 23 по 27 сентября "власти" так называемых "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей проведут "референдумы" о присоединении к России. В НАТО заявили, что будут считать нелегитимными готовящиеся в Украине "референдумы", а госсекретарь Йенс Столтенберг призвал Североатлантический Альянс усилить военную помощь Украине.

Ранее мы писали, что на заседании в среду, 21 сентября, Верховная Рада поддержала заявление о недопустимости проведения организованных Россией "референдумов" на территории Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в захваченных районах Запорожской области собираются во время "референдума" сделать поадресный обход граждан.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".