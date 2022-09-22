Предстоящие "референдумы" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях "будут препятствовать усилиям" по дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

Об этом говорится заявлении МИД Турции.

"Мы обеспокоены попытками организовать односторонние референдумы в частях Украины, находящихся под контролем России. Такой нелегитимный свершившийся факт не будет признан международным сообществом. Напротив, они будут препятствовать усилиям по оживлению дипломатического процесса и приведут к углублению нестабильности", - считают в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал решения президента РФ Владимира Путина о мобилизации и о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины "актом отчаяния". Президент Франции Эммануэль Макрон назвал их "ошибкой".

Также что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.