Страны G7 не признают "референдумы" на оккупированных территориях Украины и отреагируют на них дальнейшими целенаправленными санкциями.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи министров G7 в Нью-Йорке, на которой председательствовала Германия.

"Министры иностранных дел G7 и верховный представитель (ЕС) решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, временно находящейся под контролем России. Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации не могут быть свободными или справедливыми", - говорится в заявлении.

Позиция G7 состоит в том, что любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН. Министры призвали все государства однозначно осуждать какие-либо референдумы и не признавать их результаты.

"G7 также продолжит дальнейшие целенаправленные санкции и предана устойчивому экономическому и политическому давлению на Россию", - заверила Бербок.

Министры выразили сожаление по поводу умышленных эскалационных шагов России, таких как частичная мобилизация и безответственная ядерная риторика.

"Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - отметила Бербок.

Ранее мы писали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает применить ядерное оружие для "защиты" захваченных в Украине территорий после того как их "присоединят" к России по итогам "референдумов".

Кроме того, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что после "референдумов" и введения части украинских территорий в состав России "речи о переговорах с Украиной быть не может".

Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".