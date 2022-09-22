Украина официально приглашена для участия в первой встрече "Европейского политического сообщества" в столице Чехии Праге 6 октября.

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе в четверг высокопоставленный представитель ЕС, пишет CNN.

"Европейское политическое сообщество" представляет собой платформу для политической координации европейских стран на всем континенте", - сказал высокопоставленный чиновник.

Целью встречи на высоком уровне является содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента", сказал чиновник.

На саммите запланирована серия круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

"Встреча EPC соберет лидеров европейских стран на равных и в духе единства, в идеале один или два раза в год", - сказал высокопоставленный чиновник.

Как сообщается, на саммит приглашены все страны Европы, кроме России, Беларуси и Казахстана.

Ранее о желании создать "Европейское политическое сообщество" заявлял президент Франции Макрон.

В Украине такую идею восприняли как попытку создать "эрзац-Евросоюз" для тех, кого в него брать не хотят.