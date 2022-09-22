В Евросоюзе описали будущий механизм вступления Украины ЕС. Переговоры по этому вопросу являются процессом адаптации страны-кандидата к европейским правилам, в котором каждый этап должна согласовать каждая страна ЕС.

Об этом рассказала заместитель гендиректора Генерального директората по соседству и переговорам по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

"Их называют переговорами, но это действительно не переговоры. Это процесс внедрения в Украине европейских норм, правил, директив и регуляций, их перенос в систему украинского законодательства... Каждый дальнейший шаг в этом процессе, в процессе расширения ЕС, требует единогласного согласия всех государств-членов. И таких шагов в этом процессе много", - сказала он.

Матернова добавила, что выполнение рекомендаций, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата, не означает автоматического начала переговоров. Киеву предстоит поработать над построением консенсуса внутри Евросоюза для запуска переговоров, заявила она.

Вместе с тем, как добавила Матернова, Украина уже движется к выполнению семи рекомендаций ЕС.

"Например, назначили главу антикоррупционной прокуратуры, назначили членов этического совета для судей, есть также шаги для воплощения антиолигархического закона, а также в сфере национальных меньшинств. Процесс отбора нового директора НАБУ, как я понимаю, начнется в сентябре. Словом, очень хороший прогресс ", - заявила представитель ЕК.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "идет полным ходом".

Также сообщалось, что техническая часть переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может занять всего два года, что будет рекордом для стран-кандидатов, по словам украинского премьера.