Поддерживая планы Украины на вступление в Евросоюз, в Брюсселе не забывают о необходимости предварительного выполнения Киевом всех условий, через которые проходят страны-кандидаты.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы поддерживаем ваши высокие устремления. В данном случае речь идет о беспрецедентной ситуации. И с того момента, когда вы выполните условия, переговоры (о вступлении в ЕС) могут быть запущены. Но до этого Европейская комиссия должна провести оценку (готовности Украины)", - сказал Боррель.

Напомним, в Кабинете министров полагают, что уже до конца 2024 года Украина будет готова ко вступлению в Европейский союз. Премьер-министр на заседании Кабмина пояснил, что в июне удалось добиться от ЕС отмены всех пошлин и квот на украинский экспорт. По словам Шмыгаля, с июля заработал "транспортный безвиз", и на на сегодняшний день выполнено уже около 70% поставленных задач Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также мы рассказывали, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский установил внутренний "дедлайн" для вступления страны в Европейский Союз.