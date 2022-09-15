Подготовка к вступлению Украины в ЕС "идет полным ходом". Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы договорились, что нам нужно работать как можно активнее, чтобы в Украине было больше бизнес-структур, больше доходов - и, таким образом, обеспечить беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку для Украины", - сказала она, приведя в качестве примера снижение нетарифных торговых барьеров для Киева и планируемое включение Украины в зону свободного роуминга ЕС.

Говоря о боях в Украине, глава ЕК высоко оценила недавнее контрнаступление ВСУ.

"Хотела бы также поздравить вас с военными успехами", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, она осознает, что прогресс еще должен быть закреплен.

"Но все равно впечатляет храбрость украинских вооруженных сил", - подчеркнула она.

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время пресс-конференции с представителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский призвал США, Германию, Италию, Францию и Израиль предоставить системы ПВО для отражения российских ударов по гражданской инфраструктуре.

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