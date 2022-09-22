Евросоюз может отменить право вето при голосовании по санкциям против России
Решение об отмене права вето при принятии решений Евросоюза по санкциям может быть только единогласным.
Об этом пишут росСМИ со ссылкой на источник в ЕС.
"Министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России", — говорится в сообщении агентства.
Также по данным источника, Евросоюз расширит санкционные списки в рамках восьмого пакета санкций.
Напомним, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять энергетические санкции Евросоюза против России до конца года. Он считает, что они наносят больше вреда самим европейским странам.
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Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".
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