Решение об отмене права вето при принятии решений Евросоюза по санкциям может быть только единогласным.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на источник в ЕС.

"Министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России", — говорится в сообщении агентства.

Также по данным источника, Евросоюз расширит санкционные списки в рамках восьмого пакета санкций.

Напомним, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять энергетические санкции Евросоюза против России до конца года. Он считает, что они наносят больше вреда самим европейским странам.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".