Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал введение новых санкций против РФ из-за "референдумов", которые она планирует провести на Донбассе и в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом со ссылкой на Борреля сообщает Reuters.

"Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами. Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется", - заявил Боррель.

Он сказал, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными, но не не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.

На экстренной встрече глав МИД Евросоюза, которую созвал Боррель, 27 министров иностранных дел блока договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен, по словам Борреля, против "более важных секторов российской экономики и продолжит преследовать лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине".

Сообщается, что министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, чтобы формализовать новый пакет санкций.

Министры также договорились увеличить поставки оружия в Украину. Боррель отказался сообщить подробности о типе санкций или военной поддержки, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.

Напомним, как сообщали в Politico, в ЕС в качестве новых санкций обсуждают запрет на импорт алмазов и ограничение цен на нефть.

Также мы писали о том, что вчера президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, а также поддержал проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины.