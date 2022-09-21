Евросоюз приступает к разработке новых санкций против России.

Об этом сообщает Politico.

Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по предстоящему пакету санкций в течение нескольких дней, сообщили изданию четыре дипломата Евросоюза.

Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7.

США оказывают давление на Евросоюз, чтобы добиться прогресса в ограничении цен на нефть до того, как в декабре вступит в силу запрет ЕС на импорт российской нефти.

Другими потенциальными мерами, которые хотят рассмотреть, могут быть дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

Напомним, в Евросоюзе заявили, что введут против России новые санкции в случае проведения "референдумов" на территориях Украины. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Ранее мы писали, что в США признали, что санкции против России действуют недостаточно быстро. Американские чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия санкций, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.