Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель созывает в Нью-Йорке экстренную встречу глав МИД Евросоюза по ситуации в Украине.

Об этом он заявил в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

По словам Борреля, министры иностранных дел ЕС обсудят новые санкции против России.

Также он сообщил, что Совет Безопасности ООН завтра обсудит "новый сценарий" ситуации в Украине в связи с заявлениями Владимира Путина о мобилизации и готовности признать "референдумы" по присоединению украинских территорий.

Кроме того, Боррель заявил, что Евросоюз не будет участвовать в войне в Украине.

Напомним, Евросоюз начал работу над новыми санкциями против России. Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть и запрета на импорт предметов роскоши из РФ.

Ранее мы писали, что в США признали, что санкции против России действуют недостаточно быстро. Американские чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия санкций, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".