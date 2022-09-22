Последствия обстрела села под Белгородом. Фото: Telegram

В Сети появились фото и видео последствий обстрела села Двулучное Валуйского городского округа.

Соответствующие кадры публикуют белгородские Telegram-каналы.

"В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела села Двулучное Валуйского городского округа Белгородской области

Последствия обстрела села Двулучное Валуйского городского округа Белгородской области

Последствия обстрела села Двулучное Валуйского городского округа Белгородской области

Ранее мы писали, что в России сообщили об обстреле приграничного села Елизаветовка в Курской области.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи". 

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно". 

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