В Беларуси начали ловить уклонистов призывного возраста из России.

Об этом сообщает в Telegram оппозиционное издание "Мая Краіна Беларусь".

"После объявления "частичной" мобилизации в РФ россияне призывных параметров пытаются покинуть страну. Одним из направлений они выбирают Беларусь. Однако они забывают, что Беларусь сейчас является подконтрольной России государством", - пишет издание.

По его информации, белорусские силовики получили устный приказ ловить уклонистов. Они должны наблюдать за квартирами, которые сдаются посуточно, контактировать с их владельцами и следить за новыми машинами на российских номерах.

Кроме того, по последней информации, в минском аэропорту уже начали проверять мужчин с российскими паспортами.

Ранее мы писали, что в РФ огромные толпы мужчин покидают страну после объявленной мобилизации. Километровые очереди образовались на границах с Казахстаном, Грузией и Финляндией.

Также "Страна" сообщала, что в Евросоюзе рассмотрят выдачу гуманитарных виз уехавшим из РФ на фоне частичной мобилизации.

Кроме того, мы писали о том, что три фракции Бундестага Германии призвали дать убежище россиянам, которые хотят бежать от мобилизации.