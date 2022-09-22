Премьер-министр Санна Марин допускает запрет на въезд россиян в Финляндию.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Марин сказал сегодня в час вопросов парламента, что правительство готово принять меры, чтобы положить конец российскому туризму.

По словам Марин, частичная мобилизация России требует переоценки угроз безопасности со стороны финских органов безопасности.

Предполагается, что семейные посещения останутся возможными.

Напомним, ранее мы писали, что Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд на свою территорию для российских граждан.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".