Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд для россиян
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд на свою территорию для российских граждан.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает финская газета Iltalehti.
"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — пояснил Хаависто.
Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа.
"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", — резюмировал министр.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.
Также в Латвии заявили, что не будут выдавать визы гражданам России, которые бегут от мобилизации.