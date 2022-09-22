Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд на свою территорию для российских граждан.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает финская газета Iltalehti.

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — пояснил Хаависто.

Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", — резюмировал министр.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Также в Латвии заявили, что не будут выдавать визы гражданам России, которые бегут от мобилизации.