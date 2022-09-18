Госдеп Соединенных Штатов выступает против запрета на выдачу американских виз россиянам и даже ведёт переговоры с Москвой об упрощении их выдачи.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь" (российский оппозиционный канал, который вещает из-за границы).

"Это (запрет виз для россиян - Ред.) - не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с министерством иностранных дел РФ о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы", - сказала Нуланд.

Напомним, что запретить выдачу виз россиянам требовал от западных стран президент Владимир Зеленский. Но ЕС отказался запрещать россиянам выдачу шенгенских виз (а лишь отменил упрощенный порядок их получения), а США даже хочет облегчить получение американских виз россиянами.

При этом ряд стран восточной Европы на национальном уровне ввели запрет на въезд гражданам РФ с целью туризма или бизнеса.

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