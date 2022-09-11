Португалия отказала в выдаче "золотых виз" всем гражданам России, запросившим их после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщила газета Publico.

По информации издания, с конца февраля, когда власти республики приостановили рассмотрение заявок на выдачу соответствующих виз россиянам, Служба по делам иностранцев и границ получила десять запросов от граждан РФ на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Все заявки были отклонены.

Известно, что за последние 10 лет россиянам в Португалии было выдано более 430 "золотых виз", а общий объем инвестиций, полученных благодаря этой схеме, составил свыше 277 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.

Как писала "Страна", 6 сентября Верховная Рада обратилась к Евросоюзу с призывом прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а также ввести новый пакет жестких санкций.

После этого сообщалось, что Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. Въезд по ним будет доступен только журналистам и для поездок по семейным и гуманитарным обстоятельствам.