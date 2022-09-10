Посол Украины в Польше Василий Зварыч съездил на польскую-украинскую границу и заявил, что там уже нет проблем с оформлением грузовиков, из-за чего ранее образовались огромные очереди.

Об этом он рассказывает в Facebook.

Он был в пунктах пропуска в Дорогуске и Зосине и говорит, что протест польских перевозчиков уже прекратился и движение возобновлено.

Говорит, что польские службы оформляют фуры на въезд и выезд в усиленном режиме, минимальный показатель, согласно достигнутым ранее договоренностям, составляет 300 авто за смену (12 час), но по факту будет даже больше.

А польские ветеринарные и фитосанитарные службы получили приказ перейти в режим круглосуточной службы.

"Комендант пункта пропуска подтвердил это. Лично убедился. Работают", - говорит Зварыч.

Также для пустых грузовиков выделили отдельную полосу для ускорения оформления.

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