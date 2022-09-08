В Украине уже в октябре может заработать электронная очередь для пересечения границы, призванная ускорить прохождение контроля на пунктах пропуска людьми, автомобилями и грузами.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на брифинге.

"Этот вопрос может решить электронная очередь. Она будет делаться на базе Министерства инфраструктуры. На этой неделе мы делаем презентацию для перевозчиков. Надеюсь, что электронная очередь заработает уже в этом октябре. Она будет абсолютно бесплатная, и никто больше не будет стоять в очередях. Но вопрос того, что люди не будут стоять – может решиться временно. В долгосрочной перспективе там нужно строить сервисную зону. Сервисная зона возле Ягодина есть, и ее нужно просто внедрять", – сказал Найем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей катастрофически перегружен, там наблюдали очередь протяженностью 50 км.

Также мы писали, что в Мининфраструктуры обвинили Польшу в возникновении 45-километровой очереди из украинских фур на границе.

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