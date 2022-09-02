Пограничный пропускной пункт "Ягодин" на границе с Польшей остается катастрофически перегруженным.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинской таможни.

По состоянию на утро 2 сентября очередь грузовиков на подъездной к пункту пропуска магистрали с украинской стороны составляла 2400 машин и растянулась более чем на 50 километров.

Такая ситуация складывается уже несколько дней. Она связана со значительным ростом экспорта сельхозпродукции и необходимостью ее фитосанитарного и/или ветеринарного контроля на границе с ЕС и вызвана скоростью пропускных операций с польской стороны.

Государственная таможенная служба просит водителей учесть, что движение грузового автотранспорта с возможностью фитосанитарного и ветеринарного контроля осуществляется не только на "Ягодине", но также через пункты пропуска "Рава-Русская – Хребенное"; "Краковец – Корчова"; "Шегини – Медика".

Очереди на выезд и въезд перед ними Гостаможслужба мониторит ежедневно и публикует данные на специально разработанной карте, чтобы перевозчики могли выбирать наименее загруженные пути.

Напомним, по данным Минагрополитики, за август Украина экспортировала четыре миллиона тонн сельхозпродукции, в том числе 1,5 миллиона тонн через черноморские порты.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему на границе с Евросоюзом выстроились огромные очереди на выезд из Украины.