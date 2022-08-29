В понедельник, 29 августа, пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей возобновлен в обоих направлениях.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в Facebook.

По данным службы, на момент появления записи, около 20:00, в очереди на выезд в Польшу ожидало около 20 легковушек.

"Просим граждан учесть данную информацию при пересечении границы", - призвали пограничники.

Как ранее писала "Страна", 27 августа на границе с Польшей наблюдались 25-километровые пробки из фур на выезд из Украины, несмотря на то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей, а его польский коллега Анджей Дуда и вовсе заявлял, что между Польшей и Украиной скоро не будет границы.

Однако ситуация кардинально не улучшилась. Дошло даже до того, что в Польше водители грузовиков отказываются от рейсов в восточном направлении из-за пробок на польско-украинской границе, достигающих 40 км в длину. Об этом заявил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши Ян Бучек.