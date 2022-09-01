За август Украина экспортировала четыре миллиона тонн сельхозпродукции, в том числе 1,5 миллиона тонн через черноморские порты.

Об этом сказал заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, сообщает сайт министерства.

"Мы уверенно движемся к восстановлению довоенные показателей экспорта. Для внутреннего употребления используется 25-30% сельскохозяйственной продукции. Около 70% идет на экспорт, чтобы накормить сотни миллионов людей в мире", - проинформировал он.

По словам Высоцкого, в сентябре Украина рассчитывает экспортировать уже пять миллионов тонн продовольствия, а в довоенное время объем сельскохозяйственного экспорта страны составлял в среднем около шести миллионов тонн в месяц.

Ранее мы писали, что, по данным ООН, в украинских зернохранилищах не хватает места для нового урожая.

Также "Страна" приводила слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского о том, что Украине для хранения урожая в нынешнем сезоне нужны одноразовые и мобильные зернохранилища общей емкостью до 20 миллионов тонн. Стране удалось законтрактовать необходимое оборудование. Однако из-за закупки Украиной таких зернохранилищ их запасы на мировом рынке истощены.