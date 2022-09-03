Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что ситуация с очередями на украинско-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу, а виновата в этом польская сторона.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Найема, водители грузовиков вынуждены жить на обочинах у границы неделю или дольше. А на этой неделе был побит исторический рекорд: очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска "Ягодин" на польской границе превысила 45 километров.

Он утверждает, что проблема - не в украинских таможенниках и пограничниках, а в низкой эффективности работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль. Поэтому очереди с украинской стороны достигают от 10 до 45 километров, а с польской - максимум 5 км.

"Наши службы готовы проверять больше и больше грузовиков каждый день. Но поток из тысячи автомобилей упирается в пробку на польской стороне", - сообщил Найем в Facebook.

По его словам, фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской границе с момента вторжения РФ замедлился в несколько раз.

В качестве примера он приводит ситуацию на пункте пропуска "Дорогуск". Ранее польские фитосанитарные и ветеринарные службы принимали около 80 грузовиков в сутки. А в последние дни августа за день контроль проходило всего 12-25 машин.

При этом, по словам Найема, ситуация может усугубиться еще сильнее, потому что польские перевозчики угрожают перекрывать трассы, требуя внеочередного выезда из Украины.

В качестве решения он предлагает увеличить количество работников фитосанитарных и ветеринарных служб на польской стороне.

"Более того, мы предлагали предоставить украинских экспертов, которые помогали бы польским коллегам. Или вообще вывести этот контроль за пределы пунктов пропуска вглубь страны", - написал Найем.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему на границе с Евросоюзом выстроились огромные очереди на выезд из Украины.

Также мы писали о том, что в Польше водители фур отказываются от рейсов на восток из-за пробки на украинской границе длиной в 40 км.