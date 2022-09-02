На границе с Румынией украинские правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза янтаря под видом картин из крашеной гальки.

Об этом сообщает в Фейсбуке Госпогранслужба.

45-летний гражданин Турции пытался вывезти драгоценные камни, сложенные в деревянную рамку и покрытые легкосмывающейся краской, пишет пресс-служба ведомства.

При этом турок был водителем автобуса "Мерседес", который осуществляет нерегулярные перевозки. Он уверял таможенников, что везет из Украины изделия искусства. Проверять его версию теперь будут компетентные органы, дело передано в полицию.

Янтарь в деревянных рамах общим весом 12,8 кг изъят в установленном порядке. О судьбе мужчины не сообщается.

Ранее прокуратура вычислила жителя Киевской области, который пытался вывезти более 265 кг янтаря в Китай.

Также мы сообщали, что из Закарпатья в страны Евросоюза контрабандисты попытались вывезти крупную партию янтаря. Правонарушителей задержали на таможенном посту "Лужники". Они ехали на микроавтобусе, а в их дорожных сумках, которые лежали в багажнике, оказалось более тонны янтаря.