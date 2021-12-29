В Ровенской области нашли самый большой камень янтаря в Украине, его вес составляет более пяти килограмм. Камень попал в десятку самых больших "янтарных" камней в мире.

Об этом рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По данным на сегодня, самый большой янтарный камень в мире весит девять килограмм, он хранится в одном из музеев Берлина. В Украине же самые большие экземпляры весили 1 930 грамм и 1 040 грамм.

"Драгоценный самоцвет (весом более 5 кг - Ред.) добыла компания "Солнечное ремесло" на месторождении Владимирец-Восточный. Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях", - сказано в сообщении.

Компания начала добывать янтарь в мае текущего года, после принятия соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины.

Ранее "Страна" подробно разбиралась почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили.

Также сообщалось, что в "Борисполе" задержали крупную партию контрабандного янтаря.