В Запорожье грабитель попытался съесть украденную золотую цепочку во время задержания патрульными полицейскими.

Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области.

"Информацию о грабеже в Александровском районе патрульные получили около 16 часов. В сообщении говорилось, что неизвестный гражданин ударил мужчину, сорвал золотую цепочку и побежал в неизвестном направлении.

Благодаря своевременному сообщению и подробному описанию нарушителя, патрульным удалось разыскать предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37-летний горожанин.

Мужчина хотел избежать ответственности и всячески отрицал свою причастность к ограблению, однако во время разговора патрульные заметили в полости рта гражданина посторонний предмет, как оказалось - цепочка заявителя. Поэтому на место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. Известно, что следователями возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (Грабёж, совершенный в условиях военного положения)", - говорится в сообщении полиции.

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