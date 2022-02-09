В Ровно молодой человек ограбил девушку, украв из ее квартиры компьютер. Однако пострадавшая и преступник при расследовании уголовного производства начали жить вместе, и на суде ровенчанка попросила не наказывать грабителя за совершенное преступление.

Об этом сообщил ресурс zaxid.net.

Как оказалось, девушка была не единственной жертвой грабителя, ведь через две недели после кражи из ее квартиры Максим К. забрал у прохожего мобильный, который впоследствии сдал в ломбард.

Кроме того, у подсудимого уже была судимость за кражи. Исходя из предыдущего уголовного опыта мужчины, судья Ровенского горсуда Сергей Наумов решил присудить ему один год и месяц ограничения свободы, которые тот должен отбыть в исправительном центре неподалеку от места жительства.

Напомним, на Закарпатье священник задержал вора, который украл деньги из ящика для пожертвований на лечение больного ребенка. Инцидент произошел в селе Колочава на Межгорье.

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