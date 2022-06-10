Полиция Броваров Киевской области задержала грабителя, который проник в один из магазинов города, похитил табачную продукцию и алкоголь.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции региона.

Преступление было совершено 8 июня. 35-летний житель Броваров в прошлом уже совершал подобные преступления.

Как видно из ролика, он обчищает магазин под звуки сработавшей сигнализации и под наблюдением видеокамеры

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту совершения кражи в условиях военного положения и следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Днепре произошло вооруженное ограбление отделения "Приватбанка". Злоумышленник зашел в отделение, начал разговор "о жизни" с сотрудницей банка, во время которого из рюкзака достал пистолет и угрозами заставил отдать ему из кассы 52 тысячи гривен.

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