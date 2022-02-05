В городе Измаил Одесской области рано утром неизвестные в масках и с оружием ограбили водителя Mercedes. Злоумышленники отобрали у него сумку, в которой было 300 тыс. гривен.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Ограбление произошло рано утром 4 февраля. Трое злоумышленников в масках, угрожая водителю пистолетом, украли из машины сумку, в которой было 300 тыс. гривен, после чего скрылись с места преступления.

По данным полиции, потерпевший работает на одном из местных предприятий, в день нападения он собирался отправиться в Одессу за товаром. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В социальных сетях жители Измаила пишут, что преступники отобрали деньги у сотрудника компании "Пан Рыбарь", которая специализируется на переработке рыбной продукции и других морепродуктов. Злоумышленники подбежали, когда потерпевший выезжал со двора своего домовладения.

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