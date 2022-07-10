Прокуратура предотвратила незаконный вывоз более 265 кг янтаря в Китай. В преступлении подозревается житель Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры жителю Киевской области выдвинули подозрение в покушении на незаконную пересылку янтаря и использовании поддельных официальных документов (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 240-1 и ч. ч. 2, 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый с целью перемещения более 265 кг камней янтаря в КНР, подделал и подал таможенные документы от имени третьего лица.

Он поместил в 13 картонных коробок и один строительный мешок драгоценные камни и на основании поддельных документов груз разместили на складе аэропорта "Борисполь" для дальнейшего отправления за границу.

Во время проведения таможенного досмотра груза обнаружили и изъяли янтарь, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, стоимостью более 1,8 млн грн. По ходатайству прокуратуры на него наложен арест.

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