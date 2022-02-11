В Ровенской области произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и нелегальными добытчиками января, в ходе которого работники СБУ начали стрелять. Сейчас ГБР проверяет правомерность их действий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел вечером 10 февраля возле села Ельне. Сотрудники Службы заподозрили копателей в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию.

Копатели начали сопротивляться работникам СБУ, затеяли драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате гражданских госпитализировали с огнестрельными ранениями. У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья.

сейчас сотрудники ГБР проверяют правомерность действий работников СБУ. Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, из Украины пытались вывезти тонну янтаря в Китай и на Ближний Восток.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили.