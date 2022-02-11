ГБР проверяет правомерность действий сотрудников СБУ. Фото: dbr.gov.ua

В Ровенской области произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и нелегальными добытчиками января, в ходе которого работники СБУ начали стрелять. Сейчас ГБР проверяет правомерность их действий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел вечером 10 февраля возле села Ельне. Сотрудники Службы заподозрили копателей в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию.

Копатели начали сопротивляться работникам СБУ, затеяли драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате гражданских госпитализировали с огнестрельными ранениями. У четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья.

сейчас сотрудники ГБР проверяют правомерность действий работников СБУ. Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Сотрудники СБУ открыли тсрельбу по нелегальным копателям янтаря. Скриншот из сообщения ГБР

Сотрудники СБУ открыли тсрельбу по нелегальным копателям янтаря. Скриншот из сообщения ГБР

Сотрудники СБУ открыли тсрельбу по нелегальным копателям янтаря. Скриншот из сообщения ГБР

Напомним, из Украины пытались вывезти тонну янтаря в Китай и на Ближний Восток.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили.

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