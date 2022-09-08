В ЗАГСах Украины теперь можно предъявлять паспорт в приложении "Дия" вместо физического документа.

Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо выполнить такие действия:

Обновите "Дию" и откройте свой цифровой паспорт в приложении; Нажмите на него и выберите штрихкод Предоставьте штрихкод работнику ЗАГСа для считывания; Подтвердите запрос на передачу данных в "Дие".

Напомним, документы в приложении "Дия" все чаще используются в Украине в качестве аналога физических документов при различных процедурах, а также приложение все больше оснащается новыми функциями.

Совсем недавно в "Дие" стали доступны пенсионное, вид на жительство, документы на английском и шеринг авто.

Также в "Дие" стало возможным автоматически регистрировать ООО для физлиц. Теперь открыть Общество с ограниченной ответственностью (ООО) можно в режиме онлайн, через портал "Дия". В Министерстве цифровой трансформации заявили, что процедура осуществляется в считанные секунды.

Кроме того, мы писали, что украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в 58 странах.