Расписаться в ЗАГСе теперь можно по паспорту в "Дие". Фото: открытые источники

В ЗАГСах Украины теперь можно предъявлять паспорт в приложении "Дия" вместо физического документа.

Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо выполнить такие действия:

  1. Обновите "Дию" и откройте свой цифровой паспорт в приложении;
  2. Нажмите на него и выберите штрихкод
  3. Предоставьте штрихкод работнику ЗАГСа для считывания;
  4. Подтвердите запрос на передачу данных в "Дие".

В Минцифре Украины сообщили о нововведениях, согласно которым у молодоженов есть возможность предоставлять на росписи в ЗАГСЕ цифровые паспорта в приложении Дия вместо физических

Напомним, документы в приложении "Дия" все чаще используются в Украине в качестве аналога физических документов при различных процедурах, а также приложение все больше оснащается новыми функциями.

Совсем недавно в "Дие" стали доступны пенсионное, вид на жительство, документы на английском и шеринг авто.

Также в "Дие" стало возможным автоматически регистрировать ООО для физлиц. Теперь открыть Общество с ограниченной ответственностью (ООО) можно в режиме онлайн, через портал "Дия". В Министерстве цифровой трансформации заявили, что процедура осуществляется в считанные секунды.

Кроме того, мы писали, что украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в 58 странах.

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