Авиарейсы из Молдовы в Россию, о возобновлении которых с 1 октября сообщала авиакомпания Air Moldova, официально запрещены.

Об этом написал в Telegram в субботу, 10 сентября, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну.

При этом вице-премьер сослался на решение Органа гражданской авиации.

"Уважаемые представители СМИ! В целях обеспечения авиационной безопасности Орган гражданской авиации запретил национальным авиаперевозчикам осуществлять авиарейсы в воздушном пространстве России", - говорится в сообщении Спыну.

Вице-премьер также сослался на директиву Международной организации гражданской авиации и решение Европейского агентства по безопасности полетов о приостановке всех сертификатов и разрешений для российских авиакомпаний.

При этом в самой компании Air Moldova пока не прокомментировали заявления вице-премьера и решение авиационных властей.

Напомним, 9 сентября в авиакомпании Air Moldova сообщили о возобновление рейсов из Молдовы в Россию "после многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями".

Отмечалось, что решение о возобновлении полетов было обусловлено просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии коронавируса и после приостановки полетов в феврале.

Ранее мы писали, что 24 февраля, после начала российского вторжения в Украину, в Молдове приняли решение прервать воздушное сообщение с Россией.

Также "Страна" рассказывала, что президент Майя Санду заявила, что Молдова обратится за помощью к Румынии, в случае если боевые действия России и Украины коснутся территории страны.