С 1 октября авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в Москву после их приостановки с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Решение принято "после многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что решение о возобновлении полетов обусловлено просьбами пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после приостановки полетов в феврале.

"Эти обстоятельства создали трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни пассажиров: необходимость неоднократно покупать билеты по повышенным ценам, время, потраченное на путешествие наземным транспортом, неудобство рейсов с остановками, особенно для неотложных медицинских случаях", - сообщают на официальном сайте.

Напомним, что сообщение с Россией Молдова прервала в день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля потому, что оно проходило через закрытое воздушное пространство Украины.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после Украины РФ нападет на Молдову, Казахстан и Грузию.

Напомним, после получения статуса кандидата в ЕС Молдову обязали присоединиться к санкциям против РФ. На это в Молдове заявили, что статус кандидата в ЕС не подразумевает присоединения к антироссийским санкциям.

Тем временем война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".