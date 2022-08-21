С завтрашнего дня, 22 августа, должна вступить в действие железная дорога Березино (Украина) - Бессарабская (Республика Молдова). Открытие торгового пути запланировано на 10:00.

Благодаря этому, впервые за последние 25 лет Молдова сможет экспортировать и импортировать товары через порт Измаил, расположенный близ устья Дуная, сократив заторы в порту Рени. Также через этот участок железнодорожной линии Украина получает дополнительный вариант экспорта в Молдову и в страны ЕС.

Железнодорожный участок Березино-Басарабская на территории Украины был разобран в 1997 году. А в 1999 году закрыли участок между станциями Ротово и Рауховка в обход Одессы.

Отстроенный участок будет иметь длину примерно 23 км. Из них 1,2 км железной дороги будет построено на территории Молдовы.

Напомним, в день подписания меморандума о восстановлении ж/д сообщения Молдова получили статус кандидата в члены ЕС. Между тем Молдова отказывается предоставлять Украине военную помощь.

Как писала "Страна", газовый кризис вызвал резкий рост спроса и цен на дрова в Молдове, склады древесины опустели. Ситуация усугубляется тем, что в августе Молдова не сможет внести авансовый платеж "Газпрому" из-за отсутствия средств.

Напомним, что в Украине война продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".