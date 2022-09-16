Латвия вводит ограничение на пересечение латвийской границы для россиян с шенгенскими визами, что ранее анонсировалось. Решение вступит в силу 19 сентября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"С 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" - написал он в Twitter.

Ранее о решении закрыть россиянам въезд по шенгену с 19 сентября объявила Эстония.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда заявил, что с аналогичными ограничениями выступят и другие государства балтийского региона.

Ранее сообщалось, что восточные государства Евросоюза потребовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России и ее граждан, а до тех пор угрожали самостоятельно сдерживать поток россиян через границу.

Между тем, вместо полного запрета на выдачу виз россиянам страны Евросоюза достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с РФ.