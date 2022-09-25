Владимир Зеленский заявил, что США ежемесячно выделяют 1,5 млрд долларов на поддержку украинского бюджета.

Об этом Зеленский заявил в большом интервью Маргарет Бреннан для программы Face the Nation (Лицом к нации - Ред.) на канале CBS.

"...на сегодняшний день Соединенные Штаты ежемесячно выделяют нам 1,5 миллиарда долларов на поддержку нашего бюджета для ведения этой войны. Но если наши люди вернутся, а они очень хотят вернуться, у них большая мотивация, они будут работать здесь. И тогда США не придется предоставлять нам эту поддержку", сказал Зеленский.

При этом, по словам Зеленского, военной помощи все еще недостаточно.

"Мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы - Ред.). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и дома украинцев. Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность, чтобы привлечь наших украинцев домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех", сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос об отношении Киева к "референдумам" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Зеленский заявил, что после их проведения переговоры с Москвой станут невозможны.

"Бюллетени были уже были подготовлены. Правительство России может официально объявить, что референдум завершен, и результаты будут объявлены. Это в любом случае сделает невозможным продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, и он это прекрасно знает. Я говорил об этом публично. Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, который говорит нам, что Путин не собирается заканчивать эту войну. Вот что происходит" сказал Зеленский.