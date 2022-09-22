В связи с темой "референдумов" о присоединении захваченных территорий Украины к РФ, резко активизировалась и другая тема - возможного применения Россией в войне с Украиной ядерного оружия.

В Москве все чаще звучит тезис, что после проведения "референдумов" и присоединения территорий к России, Москва будет воспринимать действия ВСУ на линии фронта как "агрессию против суверенной территории России" и может применить для ее "защиты" все имеющиеся средства, включая ядерное оружие.

Ранее об этом говорили различные эксперты, блогеры и ЛОМы, а представители власти, преимущественно намекали.

Но сегодня заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал о ядерном оружии прямо.

"Россия объявила, что для такой защиты (аннексированных территорий - Ред.) могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - сказал Медведев.

Пока непонятно что это - угрозы с целью добиться от Украины и ее западных союзников каких-то уступок и побудить, например, к объявлению перемирия с фиксацией линии фронта как де-факто новой "границы" между странами, либо российское руководство реально готово применить ядерное оружие.

Последнее, конечно, кажется совершенно невероятным. И в него ни в коем случае не хочется верить. Но стоит напомнить, что и до 24 февраля мало кто хотел верить в то, что возможно вторжение России.

При этом Владимир Зеленский на 100% вероятность применения ядерного оружия не отбрасывает.

"Я не верю, что он (Путин - Ред.) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие. Но мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", - сказал Зеленский.

Насколько действительно реальна угроза применения ядерного оружия, разбиралась "Страна".

Ядерные гадания

Вероятность нанесения Москвой ядерного удара в войне с Украиной обсуждается в той или иной форме с первого дня вторжения.

В момент объявления "специальной операции" Владимир Путин фактически пригрозил странам НАТО атомным оружием, если те попробуют вступить в войну.

От прямого военного вмешательства Запад до сих пор действительно воздерживается, хотя и взял на себя обеспечение украинской армии.

При этом в России продолжает напоминать об обширном ядерном арсенале Кремля и последствиях для Запада и Украины в случае его применения.

Впрочем, до недавнего времени официальные лица РФ отрицали вероятность использования ядерного оружия в войне против Украины. В российском Минобороны, например, заявляли, что необходимости в нанесении ядерных ударов в рамках "специальной военной операции" нет.

Однако, тема применения российского ядерного оружия все равно звучала на неофициальном уровне. Причем не только в РФ, но и на Западе.

В западных СМИ и в публикациях различных аналитиков возможность ядерных ударов со стороны России теоретически допускалась, как правило, в трех случаях.

Во-первых, в случае военного поражения России, когда она могла использовать ядерную бомбу как "последний аргумент".

Во-вторых, в случае наступления Украины на собственно российскую территорию либо на Крым.

В-третьих, в случае вступления в войну стран НАТО.

Именно поэтому Запад постоянно делал акцент, что дает оружие Украине для освобождения именно своей территории (а не для наступления на территорию России), а также, что сами западные армии в войне принимать участия не намерены. Кроме того, время от времени, от западных политиков и экспертов звучат предостережения "не загонять Россию в угол".

Впрочем, многие считали применение ядерного оружия маловероятным в любом случае. Так, американский журнал Foreign Policy с экспертами анализировал, может ли Путин применить ядерное оружие, если почувствует себя "загнанным в угол". И пришел к выводу, что это он сделает вряд ли.

Во-первых, одиночные удары вряд ли сломают волю Украины к сопротивлению, так как она считает конфликт экзистенциальным.

Во-вторых, Россия в таком случае "шокирует мир и превратится в международного изгоя, зайдя далеко за пределы своей нынешней изоляции".

В-третьих, это последний военный аргумент РФ в отношении Киева, и он будет использован лишь в самом крайнем случае.

Последствия "референдума"

Однако ситуация резко изменилась в сентябре, когда, после неудач российской армии в Харьковской области, российские власти с одной стороны объявили частичную мобилизацию, а с другой - дали команду провести в кратчайшие сроки "референдумы" о присоединении захваченных территорий к РФ.

Они пройдут в ближайшие дни - с 23 по 27 сентября.

Владимир Путин уже сказал, что после них украинские территории присоединят к России.

И это создает новую ситуацию.

Согласно военной доктрине РФ, Россия может применить ядерное оружие в нескольких случаях:

- нанесение ядерного удара по России,

- старта ядерных ракет в направлении РФ,

- угрозы российским системам управления ядерным оружием,

- агрессии против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

После того, как Россия объявит о "присоединении" новых территорий, то продолжение на них боевых действий ВСУ может, формально, трактоваться как "агрессия против РФ, ставящая под угрозу само существование государства". И даст основания для применения ядерного оружия.

Об этом, собственно, и говорил Дмитрий Медведев в приведённой выше цитате.

По одной из версий, РФ после аннексии территорий может выдвинуть ультиматум: потребует от Украины прекратить боевые действия, зафиксировав линию фронта, либо, в противном случае, пригрозит нанесением ядерного удара.

Отметим, на официальном уровне никто о таком ультиматуме пока не говорит.

Из вчерашнего заявления Путина нельзя сделать однозначный вывод, что Россия пойдет именно таким путем.

С одной стороны он дал понять, что Москва может применить ядерное оружие.

Но с другой стороны сказал, что остаётся задача выхода на границы Донецкой области (к слову, аналогичное требование - "освобождение" всей территории Запорожской области выдвинули и назначенные здесь россиянами "власти"). То есть, РФ после аннексии территорий не собирается прекращать воевать, что, с точки зрения логики, делает ультиматум бессмысленным, так как непонятна будет его цель, если боевые действия в любом случае продолжатся (хотя РФ в ультиматуме может потребовать вывода украинских войск с территории Донецкой и Запорожской областей).

Да и намёк про ядерное оружие, исходя из контекста, в котором он был произнесен, был скорее адресован Западу (который, по мнению Путина, прибегает к "ядерному шантажу"), а не Украине.

Но в целом до сих пор нет ответа на вопрос - каким образом РФ поменяет методы ведения войны после аннексии территорий, когда она будет считать, что ВСУ атакуют ее "границы"? Такая неопределенность и создает пространство для самых разных прогнозов, включая и применение ядерного оружия.

На Западе на официальном уровне выражается обеспокоенность заявлениями из Москвы по ядерному оружию. Но при этом уточняется, что пока признаков подготовки к ядерному удару со стороны РФ не обнаружено.

Среди аналитиков также нет единого мнения.

Американский "Институт изучения войны" считает, что "речь Путина не следует рассматривать как явную угрозу того, что Россия применит ядерное оружие против Украины, если Украина продолжит контрнаступление против оккупированных территорий после аннексии".

"Институт" полагает, что российский президент адресовал свои ядерные угрозы Западу, а не Украине.

А вот The New York Times приходит к выводу, что попытка "ослабить или победить Россию" может повысить угрозу ядерного катаклизма. "Загнанный в угол Владимир Путин опаснее, чем когда-либо", - предупреждает газета.

Речь российского президента о применении ядерного оружия обострила перед Западом дилемму, которая существует с начала войны: насколько далеко может зайти интенсивная военная поддержка Украины.

"Началась игра балансирования на грани войны, когда американские и российские лидеры стремятся перехитрить друг друга по мере того, как война разгорается", - пишет The New York Times.

По мнению издания, преимущество Украины и ее западных союзников на фронте сейчас "ни в коем случае не надежно". И развязка войны "кажется еще более отдаленной, чем когда-либо, а ее отголоски еще более опасными".

Готова ли Россия применить ядерное оружие?

Сама возможность применения ядерного оружия в 21 веке кажется безумием и чем-то невероятным.

Но таким же невероятным казалось многим и вторжение 24 февраля. Но оно, тем не менее, произошло.

И поэтому не стоит расчитывать сейчас на то, что руководство РФ будет руководствоваться позицией "мы живем в 21 веке, а потому применять ядерное оружие ни в коем случае не будем". Также как и на то, что этому помешает каким-либо образом российское общество или российская элита (до сих пор оно не помешало ни мобилизации, ни самому вторжению).

А следует исходить из того, что решение о применении ядерного оружия зависит исключительно от целей и возможностей самой России и ее власти, а также от силы противодействия, с которой она столкнется.

Как уже писалось выше, решение применить ядерное оружие может быть связано с неспособностью РФ удержать захваченные территории обычными средствами и/или желанием закончить войну в краткие сроки своей безусловной победой. Сбрасывать вероятность того, что эти два момента будут иметь место, безусловно, нельзя, хотя и не факт, что они проявят себя сразу после "референдумов".

Есть ли у России военно-техническая возможность нанесения ядерного удара по Украине?

Да. Россия, наряду с США, обладает самым большим в мире арсеналом ядерного оружия, который включает в себя тысячи боеголовок. Также она обладает большим количеством носителей этих боеголовок, в том числе и гиперзвуковыми ракетами, которые невозможно перехватить существующими в мире системами ПВО-ПРО.

Есть ли у Украины возможность нанести ответный удар аналогичной мощи по России в случае ядерной атаки со стороны РФ? На данный момент нет. Украина не обладает ни ядерным оружием, ни каким-либо иным оружием массового поражения. И не является членом военного альянса, в который входят ядерные государства. Украина может попытаться нанести удар обычным вооружением по российским АЭС. Но это задача сложная и даже в случае успеха ущерб будет несоизмерим с ударом ядерными боеголовками.

Таким образом с чисто военно-технической точки зрения Россия может нанести ядерный удар по Украине, считая, что не получит ответа аналогичной степени разрушительности от украинской армии.

Что может стать препятствием для нанесения Россией ядерного удара?

Самое очевидное - географическая близость Украины к России. Эпицентры ядерных ударов будут находиться в сотнях километров от российских границ или же от границы с союзницей РФ Беларусью. И экологические последствия для России могут быть очень тяжёлыми.

Это, если отбрасывать моральные аспекты, может быть главным сдерживающим фактором для российского руководства.

Но если и он не сработает, то остановить ядерный удар России будут способны только внешние силы.

И на этом остановимся подробнее.

Все зависит от США и Китая

Вероятность ядерного удара России по Украине может уменьшиться, если страны НАТО гарантируют применение в ответ своего ядерного оружия по РФ. Москва может, конечно, не внять этим предупреждениям и заявить, что готова к ядерной войне с Западом, но это уже будет, очевидно, совсем другая ситуация.

В этом году экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что он готов применить британское ядерное оружие против России даже если не будет решения по этому поводу всех союзников альянса. Однако он уже не премьер и непонятно насколько эта угроза будет осуществима сейчас. Нигде в виде какого-либо договора или письменного обязательства она не оформлена.

Что касается США, то президент Байден обещает Путину последствия, если будет применено ядерное оружие, но не говорит какие.

"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", - заявил президент США.

То есть, прямо обязательство нанести удар по России в случае применения Москвой ядерного оружия в Украине Америка пока на себя не берет.

Правда, вчера СМИ активно цитировали бывшего командующего американскими войсками в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжес, который сказал так: "ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы".

Однако Ходжес не является официальным лицом.

А позиция официальных лиц и НАТО, и США пока вполне однозначная - Запад не хочет вступать в войну с Россией. А удар по РФ в ответ на применение россиянами ядерного оружия в Украине - это, с большой долей вероятности, старт мировой войны. И пока очень трудно сказать, решатся ли западные союзники Украины пойти на такой шаг.

Что касается дальнейшего ужесточения санкций против РФ, в случае применения россиянами ядерного оружия, объявление ее страной-террористом и полное прекращение дипотношений, то связи Москвы и Запада и так находятся на околонулевой точки. И потому санкции вряд ли будут сильным аргументом для России.

В тоже время фактор санкций может иметь большое значение, если его предъявят Москве нынешние крупнейшие партнеры России - Китай, Индия, Турция.

Если как минимум эти три страны скажут, что в случае ядерного удара присоединяются к западным санкциям и разорвут все отношения с РФ, то это может стать сильным аргументом для РФ не прибегать к ядерному удару ни при каких обстоятельствах.

Но пока такие предостережения не сделаны. По крайней мере публично.

Если подытожить, то главным сдерживающим фактором для России в возможном применении ядерного оружия против Украины будет позиция внешних сил. Которая пока не артикулирована.

Украинская реакция

В украинском информполе по поводу ядерной угрозы преобладают скептические и даже троллинговые настроения. Вероятность ядерного удара принято оценивать как очень низкую. А разговоры об этом - как элемент информационно-психологического давления России на Украину с целью посеять панику и склонить к переговорам и уступкам.

Хотя, как писалось выше, президент Зеленский полностью ядерную угрозу не отметает.

А главком ВСУ Валерий Залужный в своей статье для "Укринфора", написанной в начале сентября, отдельно отметил важность того, чтоб Запад был готов ответить на возможное применение Россией ядерного оружия против Украины.

"Любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира", - написал главком ВСУ.

По мнению политолога Руслана Бортника, у украинского руководства двоякое отношение к ядерным угрозам со стороны России.

"С одной стороны, есть понимание, что из категории невероятного эта угроза перешла в маловероятную. Поэтому в страну завозятся средства гражданского защиты, к сигналу воздушной тревоги добавились сигналы об угрозе химического и радиоактивного заражения. Может быть не только прямой ядерный удар, но и разрушение ядерных и химобъектов. С другой - власти боятся громко говорить о таких угрозах, чтобы не спровоцировать панику и другие деструктивные процессы в обществе. Немного похоже, как они вели себя перед вторжением России 24 февраля. Хотя, конечно, тогда опасность была гораздо реальнее. Кроме того, наше руководство подозревает, что сама дискуссия о применении Кремлем "ядерной дубинки", активизировавшаяся как на Западе, так и в России, - эдакий шантаж Украины с целью принуждения к уступкам. Это тоже в какой-то степени напоминает февральскую ситуацию", - комментирует политолог "Стране".

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что руководство Украины в вопросе ядерных угроз "целиком полагается" на США и других западных союзников, обладающих оружием массового поражения, что, во-многом, и объясняет нынешнее отношение Банковой.

"Еще один примечательный момент: Россия открыто угрожает ядерными ударами Западу, а не Украине. Это можно расценивать как угрозу применить ядерное оружие в отношении Запада за возможные поставки дальнобойных ракет Киеву и приглашение к "разговору" о сосуществовании как во время Карибского кризиса", - полагает Карасев.

Как писалось выше, в случае, если угроза ядерного удара по Украине перейдет из разряда гипотетической в реальную, все будет зависеть от внешних сил и от того какую позицию они примут. Предупредят ли Россию об ответном ударе, либо настоятельно посоветуют Украине идти на перемирие и компромиссы, чтоб избежать ядерной войны.