Представители администрации США допустили, что Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. Однако пока ничто не свидетельствует о подготовке такого удара.

Об этом пишет The New York Times.

В Белом доме полагают, что РФ может устроить демонстрационный взрыв над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

Некоторые официальные лица США заявили, что они отметили изменение тона, масштаба и серьезности последних угроз Путина по сравнению с аналогичными угрозами, которые он делал после ухода России из-под Киева и северной Украины в начале этого года.

Два высокопоставленных чиновника заявили, что они не верят, что Путин готов применить ядерное оружие сейчас, учитывая реакцию, которую это вызовет со стороны Запада, а также со стороны союзников Москвы, таких как Китай и Индия, которые на прошлой неделе озвучили свою самую жесткую критику на сегодняшний день в отношении применения ядерного оружия.

Тем не менее, эти же официальные лица США также заявили, что очень серьезно относятся к высказываниям г-на Путина.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, подтвердила эту позицию в пятницу.

"Очевидно, что мы очень серьезно относимся к этим угрозам, но мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики в настоящее время", - сказала она.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал о том, что США несколько месяцев слали Москве предупреждения о последствиях применения ядерного оружия в Украине.

"Страна" разбиралась, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.