Лавров дал понять, что на захваченные регионы Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием
На захваченные Россией территории Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием.
Такой вывод можно сделать из слов главы МИД РФ Лаврова, сказанных вчера на пресс-конференции в ООН.
На вопрос, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на регионы Украины, которые Россия собирается аннексировать, ответ прозвучал такой:
"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - заявил Лавров.
Ранее Медведев угрожал, что РФ после "референдумов" применит ядерное оружие для "защиты" захваченной части Украины.
В отдельном материале мы рассказывали, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.
Также сообщалось, что Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозам Путина ядерным оружием и искать дипломатическое решение.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.