На захваченные Россией территории Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием.

Такой вывод можно сделать из слов главы МИД РФ Лаврова, сказанных вчера на пресс-конференции в ООН.

На вопрос, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на регионы Украины, которые Россия собирается аннексировать, ответ прозвучал такой:

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - заявил Лавров.

Ранее Медведев угрожал, что РФ после "референдумов" применит ядерное оружие для "защиты" захваченной части Украины.

В отдельном материале мы рассказывали, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.

Также сообщалось, что Боррель призвал ЕС серьезно отнестись к угрозам Путина ядерным оружием и искать дипломатическое решение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.