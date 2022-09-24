Совет Безопасности ООН во вторник, 27 сентября, обсудит проведение Россией "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ответ секретариата Совбеза.

Письмо с запросом на проведение такого заседания направил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на имя Николя де Ривьера – постпреда Франции, председательствующей в Совбезе в сентябре. Кроме того, Кислица обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить информацию о ситуации на временно захваченных территориях в связи с проведением "референдумов".

"В связи с подготовкой Российской Федерацией дальнейшего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины путем организации псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины, что является грубым нарушением устава ООН и основных норм и принципов международного права", - аргументировал свой запрос постпред Украины при ООН.

Ожидается, что заседание начнется 27 сентября в 15:00 (в 22:00 по Киеву).

Напомним, в Конгрессе США готовят двухпартийный призыв исключить Россию из Совбеза ООН. Инициативу США в этом вопросе поддерживает и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "бутафорские "референдумы" и мобилизация не остановят ВСУ от освобождения всей Украины".

Также "Страна" сообщала, что в Минреинтеграции призвали наказать "наблюдателей" из Африки и Латинской Америки за посещение "референдумов".