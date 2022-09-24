Совбез ООН во вторник обсудит российские "референдумы"
Совет Безопасности ООН во вторник, 27 сентября, обсудит проведение Россией "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ответ секретариата Совбеза.
Письмо с запросом на проведение такого заседания направил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на имя Николя де Ривьера – постпреда Франции, председательствующей в Совбезе в сентябре. Кроме того, Кислица обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить информацию о ситуации на временно захваченных территориях в связи с проведением "референдумов".
"В связи с подготовкой Российской Федерацией дальнейшего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины путем организации псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины, что является грубым нарушением устава ООН и основных норм и принципов международного права", - аргументировал свой запрос постпред Украины при ООН.
Ожидается, что заседание начнется 27 сентября в 15:00 (в 22:00 по Киеву).
Напомним, в Конгрессе США готовят двухпартийный призыв исключить Россию из Совбеза ООН. Инициативу США в этом вопросе поддерживает и глава Евросовета Шарль Мишель.
Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "бутафорские "референдумы" и мобилизация не остановят ВСУ от освобождения всей Украины".
Также "Страна" сообщала, что в Минреинтеграции призвали наказать "наблюдателей" из Африки и Латинской Америки за посещение "референдумов".