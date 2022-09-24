Глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Такое заявление он сделал, выступая на сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября.

Видео выступление опубликовано в Twitter.

По его словам, членство в Совбезе надо автоматически приостанавливать, если страна "начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН".

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2022

Ранее против исключения России выступил Китай. В белом доме также заявили, что президент Джо Байден не станет предлагать исключение России из Совета Безопасности ООН.

Еще в апреле в администрации США заявили, что не видят возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.

Это произошло после того, как Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН и во время своей речи обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил либо исключить РФ из организации, либо распустить ООН.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.