Глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Видео
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Такое заявление он сделал, выступая на сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября.
Видео выступление опубликовано в Twitter.
По его словам, членство в Совбезе надо автоматически приостанавливать, если страна "начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН".
When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1— Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2022
Ранее против исключения России выступил Китай. В белом доме также заявили, что президент Джо Байден не станет предлагать исключение России из Совета Безопасности ООН.
Еще в апреле в администрации США заявили, что не видят возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.
Это произошло после того, как Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН и во время своей речи обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил либо исключить РФ из организации, либо распустить ООН.
Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.