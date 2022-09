Глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Такое заявление он сделал, выступая на сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября.

Видео выступление опубликовано в Twitter.

По его словам, членство в Совбезе надо автоматически приостанавливать, если страна "начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН".

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1