У президента США Дональда Трампа готовят масштабное соглашение с Беларусью, подразумевающее ослабление экономического давления.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на закрытое заявление американского дипломата Кристофер Смит, который недавно встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в качестве заместителя помощника госсекретаря Марко Рубио.

Одна из целей разрядки отношений – "дать г-ну Лукашенко некоторую передышку за пределами орбиты влияния России", заявил Смит.

В статье утверждается, что из Беларуси в Америку уже передали трёх заключенных – гражданина США и двух белорусов.

По данным издания, в рамках предстоящего соглашения глава республики Александр Лукашенко освободит "множество политических заключённых, в том числе видных".

"Взамен Соединённые Штаты ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия (ключевого ингредиента удобрений), основным производителем которых является Беларусь", – пишет NYT.

Ранее Беларусь освободила гражданку США, арестованную во времена президентства Джо Байдена.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это произошло "благодаря президенту Соединённых Штатов". Осуществлялся ли при этом личный контакт Дональда Трампа и Александра Лукашенко, не уточняется.

Напомним, в конце прошлого года Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться о "ничьей" в Украине.