Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад изменил позицию по поводу войны в Украине и готов договариваться о мире на условиях "ничьей".

Об этом он сказал на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Последние мои контакты с умными представителями цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад, наконец, понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - сказал президент Беларуси.

Он утверждает, что Запад "уже понимает", что "на поле боя Украина не победит", а единственный противник мирных переговоров - это Владимир Зеленский, "у которого взыграли амбиции".

Заявление Лукашенко прокомментировал находящийся в Минске глава российского МИД Сергей Лавров. Он сказал, что перспектива такой договоренности "вряд ли отвечает требованию надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе". Министр добавил, что "вничью" был проект Стамбульского соглашения.

Ранее мы анализировали позиции Запада и Зеленского по поводу завершения войны.

Напомним, что касается Стамбульского соглашения, то не раз сообщалось,ч то его сорвал Борис Джонсон. Однако он сам это опровергает.