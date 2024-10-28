Кандидат в вице-президенты при Дональде Трампе Джей Ди Вэнс призвал к переговорам с Владимиром Путиным, чтобы "положить конец войне в Украине".

Об этом он заявил в эфире телеканала NBC.

Вэнс назвал российского президента "противником" и "конкурентом", но отказался именовать его "врагом" и заявил, что нужно "быть умными в дипломатии".

"То, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в переговоры. И я думаю, что если мы когда-нибудь собираемся положить конец войне в Украине, на каком-то уровне нам придётся вступить в какие-то переговоры между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть", - заявил республиканец.

Он также заявил, что не хочет воевать с РФ.

"Я не хочу воевать с Россией Владимира Путина. Я думаю, что мы должны попытаться искать пути мира. Я бы также назвал Китай, безусловно, конкурентом, но мы также не воюем с Китаем. Я думаю, что Китай представляет собой самую большую угрозу для Соединенных Штатов Америки", - добавил Вэнс.

Напомним, также Вэнс говорил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией.

Какой может быть политика Трампа по Украине, если он вернется во власть, мы писали в отдельном материале.