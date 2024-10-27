Что будет делать кандидат в президенты США Дональд Трамп, если вернётся во власть. Газета New York Times приводит мнение экспертов по внешней политике Республиканской партии - Роберта О'Брайена, который занимал пост советника Трампа по национальной безопасности, и Элбриджа Колби, бывшего заместителя помощника министра обороны при Трампе.

Колби заявил, что Трамп выступает против "внешнеполитического высокомерия после холодной войны". Он готов "считаться со своими соперниками и быть готовыми к переговорам с ними".

Нынешнее положение Белого дома в Украине связано с отсутствием "гибкости и прагматизма", присущих Трампу.

Колби заявил, что при администрации Трампа, по его мнению, Украину не должны принимать в НАТО. Также с Россией "должна быть правдоподобная договорённость, которая позволит избежать войны" с Западом в целом.

О'Брайен говорит, что Трамп будет также вести политику непредсказуемости, когда россияне "не знают, что мы будем делать, но в то же время разговаривать с русскими и быть с ними сердечными".

"Это то, чего люди не понимают. Президент Трамп был очень сердечен с Владимиром Путиным. Он был сердечен с Си Цзиньпином. Но он использовал эту сердечность, чтобы говорить им очень жесткие, трудные вещи", - заявил эксперт.

Ключевым рычагом давления на Россию по Украине он называет санкции.

"Я бы ввёл масштабные санкции - не символические санкции - наложил бы полные санкции на Центральный банк Российской Федерации, наложил бы вторичные санкции на китайские компании, которые ведут бизнес с Россией, сократил бы прибыль, которую получают Путин и олигархи. Это может привести их к тому, что они сядут за стол переговоров с украинцами в духе доброй воли. Это один из подходов", — сказал он.

Эксперт считает, что Трамп не пойдёт на военную эскалацию, но он может "пойти на экономическую эскалацию и стимулировать их к достижению решения".

Колби также полагает, что военного решения по Украине у США не будет, потому что "украинцы сталкиваются с очень серьёзными проблемами с рабочей силой, нехваткой боеприпасов, которая не имеет ничего общего только с силой воли, но связана с производственными мощностями западного мира".

"И в конце концов, вы, вероятно, заключите перемирие где-то вдоль линии соприкосновения, на линии фронта, потому что именно так заканчиваются войны, подобные этой", - добавил Колби.

О'Брайен при этом считает, что нужно переложить бремя дальнейшего вооружения Киева на европейцев:

"Одна только Германия имеет более крупную экономику, чем Россия. Германия могла бы, по сути, в одиночку решить российскую угрозу с применением обычных вооружений. В 1988 году Западная Германия могла выставить на поле боя 12 действующих дивизий", - добавил он.