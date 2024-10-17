Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает Владимира Зеленского виновным в российско-украинской войне.

Об этом сообщает газета Politico.

"Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна", - сказал Трамп, говоря о Зеленском в подкасте с консервативным комментатором Патриком Бет-Дэвидом.

Кандидат в президенты добавил, что президент Джо Байден "спровоцировал эту войну", которая, как он неоднократно заявлял, "никогда бы не случилась", если бы президентом был Трамп.

Politico отмечает, что Трамп демонстрирует все более дружеские отношения с главой Кремля Владимиром Путиным в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он заявил, что военный конфликт должен закончиться. Но дважды не дал прямого ответа, считает ли он, что Украина должна победить.

Ранее Трамп отказался подтверждать слухи о том, что якобы созванивался с Владимиром Путиным уже после того, как покинул пост главы государства четыре года назад.

Также Трамп твёрдо уверен, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если в Штатах будет "умный президент".